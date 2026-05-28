Marvel-legenden Stan Lees stemme og utseende skal brukes til AI-rekreasjon

"Vet du hva de aldri forteller deg om legender? De overlever siden", sier en AI-versjon av Stan Lee i en ny video fra AI-selskapet ElevenLabs. Marvel-tegneserieforfatteren og skaperen av noen av våre favorittfigurer gikk bort i 2018, men i den tidsalderen vi lever i i dag, er han et ypperlig mål for en "AI-oppstandelse", som følge av at rettighetene til hans stemme og bilde er blitt solgt.

ElevenLabs' Iconic Marketplace består av en rekke kjente kjendiser som selskaper kan lisensiere for kommersiell bruk med AI-fortellinger, videoer og mer. Lees stemme kan brukes gjennom Eleven Reader-appen til å fortelle om en hvilken som helst bok, og selve stemmen er trent opp på profesjonelle opptak av Lee. I tillegg kan brukerne også generere Lees skikkelse i maler som er inspirert av tegneseriepaneler.

"Stan hadde alltid tro på å møte fansen der de var: på tegneseriesidene, på en konferanse eller i en kjapp cameo på skjermen. Dette partnerskapet er en måte å fortsette med det på. Fans har alltid fortalt oss at når de leser tegneseriene hans, hører de ordene med Stans stemme, og nå, takket være ElevenLabs, kan vi gjøre det til en realitet", sier Chaz Rainey, advokat og styremedlem for Stan Lee Universe, i en uttalelse gjengitt av Variety.

Andre kjendiser som er tilgjengelige gjennom ElevenLabs' Iconic Marketplace, er Michael Caine, Judy Garland, Burt Reynolds, David Hasselhoff og Albert Einstein. Partnerskapet med Stan Lee fører også til at ElevenLabs produserer en ny serie, der Lees AI-stemme leser opp en ny bok hver måned.

Hva synes du om å "gjenopplive" kjendiser ved hjelp av kunstig intelligens?