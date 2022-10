Marvel legger Blade på is mens de leter etter ny regissør

HQ

Siden universet er kult, at Mahershala Ali skal spille hovedrollen og Bassam Tariq i utgangspunktet skulle regissere filmen har det vært høye forventninger til Blade, men vi må smøre oss med mye tålmodighet før vampyrjakten starter.

The Hollywood Reporter avslører nemlig at arbeidet med å finne en ny regissør etter at Tariq takket for seg går tregere enn håpet, så Marvel har bestemt seg for å legge ned produksjonen i mellomtiden. Planen skal visstnok å i stedet starte opp igjen tidlig neste år, så det er ikke rart at Marvel i alle fall bekrefter at Blade utsettes fra den 3. november 2023 til 6. september 2024.