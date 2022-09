Marvel ønsker ikke å bygge et sammenhengende spillunivers

HQ

Marvel's Avengers, Wolverine, Spider-Man og dets kommende oppfølger, samt alle de andre titlene som er på vei rundt om i verden viser at Marvel virkelig går all-in på store spillprosjekter sammen med fremtredende studioer. Men er målet å skape et mer sammenhengende univers? Nei det er det ikke.

I et intervju med GameIndustry sier Marvel Games-sjef Bill Rosemann at spillene skal være separate for at utviklerne skal få mer frihet:

"The world is, amazingly, very familiar and accepting of the multiverse. We have all these different realities. Now they're all real, and we want to give everyone the freedom to tell their story. We don't want to say 'you can't blow up the moon, because this game over here by another studio needs the moon'. We want to give everyone the freedom and the clear lane to tell their story."

Det vil sannsynligvis være mye vanskeligere å skape et sammenhengende univers mellom ulike studioer og utgivere, og vil også begrense kreativiteten.