Marvel Rivals debuterer til 444,000 spillere på Steam alene

Det ser ut til at fansen har vært veldig begeistret for Overwatch -konkurrenten Marvel Rivals, som etter lanseringen av flerspillerhelteskytteren for bare noen timer siden, har den klart å samle et ganske stort antall spillere på Steam alene.

Før åpningshelgen har Marvel Rivals landet på Valves plattform og samlet inn en topp på 444 286 spillere (takk, SteamDB), noe som allerede er nok til å gjøre det til et av Steams mest spilte spill gjennom tidene på ett øyeblikk. Slik det ser ut nå, er denne spillertoppen for Marvel Rivals den 25. største på PC-spillplattformen, og uten tvil vil dette ganske enkelt bli forbedret i løpet av den kommende helgen.

Marvel Rivals er et gratis spill som inneholder en bred liste med figurer fra superheltuniverset. Det er 33 totalt, inkludert Wolverine og Black Widow, og du kan hoppe inn i spillet i dag for å se hvilke andre karakterer som utgjør rekkene.

Har du spilt Marvel Rivals ennå?