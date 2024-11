Marvel Rivals er ferdig og klart for lansering neste uke

HQ

Med tanke på at vi ikke hadde hørt om noen forsinkelser og at det er rundt en uke til lansering, var vi så godt som helt sikre på at Marvel Rivals ville komme som planlagt til PC, PS5 og Xbox Series X/S den 6. desember.

Dette har nå blitt bekreftet å være tilfelle, for NetEase har tatt til sosiale medier for å avsløre at spillet har gått gull og er klart til lansering. Vi blir ikke fortalt noe annet utover det, men dette kapitaliserer en rekke nylige avsløringer rundt spillet og dets kosmetikk, inkludert at Spider-Man vil ha et No Way Home -skin, Scarlet Witch vil ha et Doctor Strange in the Multiverse of Madness -skin, Namor vil ha en Black Panther: Wakanda Forever -skin og mer.

Har du planer om å spille Marvel Rivals neste uke?