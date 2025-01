Marvel Rivals forbød tilpassede skins - her er hvorfor

HQ

Til tross for at denne endringen ikke vises i Marvel Rivals Sesong 1-oppdateringsnotater, har Netease fjernet muligheten til å endre skin-et din via mods i spillet. Selv om dette kommer til å skuffe mange mennesker, og noen skins som Iron Man Vegeta var veldig kreative og morsomme, er det klare grunner til at du kanskje ikke vil ha moddede skins i en massiv live-service-tittel.

Som forklart av live-service-veteranen Del Walker (takk, GamesRadar), til tross for at mods og tilpassede skins i et spill som Marvel Rivals er morsomt, ville de rett og slett aldri fungere. I spillet kan mods gi noen spillere en urettferdig fordel, for selv om de bare er synlige for dem, kan de gjøre fiender lettere å se, eller deg vanskeligere å se på din side, noe som gir deg mer plass til å se fiender. Hvis disse modifikasjonene er dårlig optimalisert, kan de også føre til stress på serverne.

Moderering av modifikasjoner fører også med seg en rekke problemer. Alt fra NSFW-skinn til skins som imiterer politiske figurer og merkevarerepresentanter, Marvel Rivals kan lett havne i hardt vær på grunn av en fanskapning.

Til slutt er det messingskatten med å selge skins. Marvel Rivals er et gratis spill. Det må tjene penger på en eller annen måte, så hvis spillere begynner å lage skins som Netease planla å inkludere, kan det bety mindre penger på sikt.

Hva mener du om dette? Bør mods komme tilbake til Marvel Rivals?