Marvel Rivals gir oss en nærmere titt på Invisible Woman

Mens vi hadde avsløringen for Fantastic Four i Marvel Rivals tidligere i uken, har Netease dag for dag avslørt hvert enkelt medlems evner i sin egen korte trailer. I går fikk vi se kreftene til den nye duellanten Reed Richards eller Mr. Fantastic, og nå tar vi en titt på den nye strategen, Sue Storm alias The Invisible Woman.

Som Strategist er den usynlige kvinnens hovedoppgave å helbrede og beskytte teamet sitt. Hun kan gi dem et skjold med høyreklikk, og de vanlige angrepene hennes helbreder også allierte samtidig som de skader fiender, i likhet med Luna Snows primære ild.

Den usynlige kvinnen ser ut til å forbli usynlig så lenge hun ikke er i kamp, da det ser ut til å være hennes passive evne. Hennes andre evner inkluderer å skyve fiender med et psykisk kraftfelt og skape en boble som bremser fiender innenfor dens AoE. Hennes ultimate evne skaper en enorm kjegle som gjør det umulig for fiender å se inni den, samtidig som den gir allierte fullt syn, noe som er den perfekte starten på et bakholdsangrep. Prosjektiler kan likevel gå gjennom, så se opp for en heldig makspuls på vei inn.

