Marvel Rivals har botlobbyer, men bare for tapere

HQ

Det er kjipt å tape i alle spill, men i et fartsfylt skytespill som Marvel Rivals kan du sakte føle at du mister forstanden når Galactica nok en gang forteller deg at "du kan ikke vinne alle". For å motvirke at spillere bare gir opp etter å ha tapt igjen og igjen, har Netease innført botlobbyer.

Redditor ciaranxy har laget en lang liste over hvordan disse lobbyene blir til, og hva de betyr for deg som spiller. Du kan finne bots hvis du taper to Quickplay-kamper på rad. De vil ikke dukke opp i konkurransespill.

Hvis du havner i en bot-lobby, har du tre andre mennesker med deg, sammen med to roboter på ditt lag og seks roboter på den andre siden. Alle bot-kontoer er på nivå 1, og vil ha begrenset tilgang, noe som er forskjellig fra begrenset tilgang på menneskelige profiler.

Du kan bli straffet for å forlate en bot-lobby, så selv om du ikke har lyst på den enkle seieren, er det bare å ta den, ellers kan du bli sittende uten å spille på en kort stund. Så langt kan jeg ikke si at jeg har støtt på en bot-lobby, men jeg kan heller ikke si at jeg har lett aktivt før nå.