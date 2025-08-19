Marvel Rivals kan snart introdusere originale figurer

HQ

På dette tidspunktet kan man kanskje tro at Marvels karakterliste allerede er overfylt når det gjelder videospill. Likevel virker flere utviklere ivrige etter å utvide den ytterligere. For eksempel ble helten Luna Snow opprinnelig introdusert i Marvel Future Fight og dukket senere opp som en spillbar karakter i Marvel Rivals. Nå ser det ut til at Netease Games forbereder seg på å legge til helt nye, originale figurer på Marvel Rivals.

Spillets kreative direktør, Guangyun Chen, har bekreftet at teamet har fått "lov til å introdusere originale karakterer". Selv om dette ikke har skjedd ennå, har studioet angivelig innholdsplaner som strekker seg over et helt år. Det gjør det ganske sannsynlig at vi vil se en helt ny kreasjon bli med i kampen om ikke lenge.

På spørsmål om utviklerne allerede jobber med slike karakterer, holdt Chen ting mystisk, og svarte ganske enkelt med "følg med." Foreløpig må fansen bare vente og se om en helt ny helt - eller skurk - dukker opp på slagmarken.