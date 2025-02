Marvel Rivals kunne ha blitt kansellert før lansering

HQ

Du ville sannsynligvis blitt kalt en tosk nå hvis du kansellerte Marvel Rivals, ettersom spillet har vist seg å være en stor hit. Men det var en tid da skeptikere så mistenksomt på det, og så på det som en billig Overwatch-klone.

Selv NetEase selv hadde sine tvil, bare av forskjellige grunner. Ifølge Bloomberg var administrerende direktør William Ding ikke fornøyd med å betale for rettighetene til å bruke Wolverine og Spider-Man til spillet, og det var snakk om at selskapet skulle bruke sine egne helter, eller legge ned prosjektet helt.

Med så velkjente figurer er det selvsagt sannsynlig at Disney tok seg godt betalt for å bruke dem i et spill. Men med tanke på suksessen Marvel Rivals har hatt siden, er det sannsynligvis verdt forhåndskostnaden for å bruke disse karakterene.