Marvel Rivals neste karakter er skremmende søt

Marvel Rivals har allerede et ganske stort utvalg av karakterer å velge og vrake i, men det vil utvides ytterligere i forkant av Closed Beta Test som starter i morgen.

Netease har bekreftet at tordenguden Thor blir med i kampen, og det samme er den helt bedårende Jeff the Land Shark. Mens dere alle sannsynligvis er kjent med Thor (det være seg den norrøne eller Marvel versjonen - de er stort sett de samme), er Jeff uten tvil en karakter som er ny for mange, så for en rask ide om karakterens historie, beskriver Marvel selv Jeff som :

"Jeff the Land Shark kan svømme i havet og gå på land, og han har et passende navn, og han hjelper også helter, noe som gjør ham til en helt i sin egen rett."

Marvel "Etter å ha blitt befridd fra sin gale skaper, slutter landhaien Jeff seg til West Coast Avengers (WCA) takket være Gwenpool som ser den lille bortkomne haien i desperat behov for et nytt hjem. Jeff slår seg sammen med WCA, og selv om han oppfører seg som et kjæledyr, er han mye mer enn det, og hjelper ofte heltene med å redde dagen."

Det er uklart om det vil være historien til Marvel Rivals -versjonen, men du kan i det minste forberede deg på Jeffs ankomst ved å sjekke ut hans bedårende opptreden i traileren nedenfor.

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du også sjekke ut filmtraileren for Marvel Rivals nedenfor, som gir et dypere blikk på Thor og legger ordentlig ut en fortellende kjerne for helteskytteren.