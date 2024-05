Marvel Rivals' previewkontrakter ba spillerne om ikke å komme med negative uttalelser

HQ

Det er ikke et godt tegn når det kommende Overwatch-lignende Marvel Rivals allerede har havnet i hardt vær for å be spillerne og innholdsskaperne om ikke å snakke negativt om spillet. I tjenestevilkårene som spillerne fikk i forhåndsvisningen, kunne de finne følgende klausul:

"Ikke-diskriminering: Innholdsskaperen samtykker i å ikke komme med offentlige uttalelser eller delta i diskusjoner som er skadelige for spillets omdømme. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til :

a. Å komme med nedsettende eller satiriske kommentarer om spillrelatert materiale, for eksempel spillfunksjoner, figurer eller musikk.

b. Å delta i ondsinnede sammenligninger med konkurrenter eller å nedvurdere spillopplevelsen eller forskjellene i "Marvel Rivals", eller å gi subjektive negative anmeldelser av spillet."

Selv satire kan tydeligvis få deg i hardt vær. Etter at dette ble avslørt offentlig av streameren Seagull, har NetEase siden gått tilbake på klausulen og gitt følgende unnskyldning (takk, PCGamesN).

"Vi er klar over at det er upassende og misvisende vilkår i forpliktelsen om deling av ikke-diskriminerende innhold. Vi beklager oppriktig for misforståelsen og de ubehagelige opplevelsene dine!"