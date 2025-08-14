Marvel Rivals produsent svarer på kritikk angående deres "gooner-skins"

HQ

Da Netease, teamet bak Overwatch -klonen Marvel Rivals, bestemte seg for å lansere en rekke nye skins der mange av de ledende heltinnene var lettkledde, var reaksjonene fra fansen som forventet ikke særlig milde. Netease har blitt beskyldt av misfornøyde fans for å lansere flere såkalte "gooner skins", kosmetikk som avbilder kvinnelige karakterer på en svært provoserende måte. Dette er noe produsenten Guangyun Chen kommenterer i et intervju med YouTuberen Rivals Assembled.

"Fordi designet vårt, som nevnt tidligere, er inspirert av klassiske tegneserietemaer, inkludert noen veldig fremragende skins, som Mantis, og også Psylocke's Vengeance, disse kommer alle fra klassiske tegneseriedesign. Vi tar disse klassiske tegneseriedesignene og lager noen mer moteriktige design basert på dem for å få spillernes anerkjennelse. Jeg tror dette også gjenspeiler den brede anerkjennelsen fra spillerne våre."

Så ifølge utviklingsteamet er designen av skinnene hentet direkte fra Marvels tegneserier, uavhengig av hvor mye hud som nå er synlig.