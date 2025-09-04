Marvel Rivals 'sesong 4 trailer viser Daredevil og Angela

HQ

Marvel Rivals Marvel Rivals har avslørt to nye helter i den nye traileren for den kommende fjerde sesongen, og la meg si at vi har gått langt fra å drikke champagne med Emma Frost på kort tid.

I denne sesongen vil himmelens og helvetes krefter kollidere når Angela og Daredevil står i sentrum. I følge beskrivelsen av traileren på YouTube er Hela fortsatt fengslet etter Knulls nederlag i forrige sesong. Daredevil - som har blitt besatt av Dizang, djevelen i den åttende byen - vil at hun skal sone, mens Angela vil at rettferdigheten skal skje fyllest.

Hvis du ikke vet hvem Angela er (ikke vær redd, det gjorde ikke jeg heller), så var hun opprinnelig Aldrif Odinsdottir, datter av Odin og Frøya, som ble kidnappet og tilsynelatende drept av Englenes dronning. Etter at hun ble funnet i live, oppdro dronningens tjenerinne henne som en engel og ga henne navnet Angela.

Hun ble opprinnelig skapt av Neil Gaiman og Todd McFarlane i 1993 for Image Comics, og dukket opp i Spawn-serien før hun ble en del av Marvel-listen i 2013. Daredevil, derimot, er ikke den du kjenner fra mange av tegneseriene, filmene og seriene han har vært med i tidligere, ettersom hans demoniske besettelse ser ut til å gi ham noen ekstra krefter, som du kan se i traileren nedenfor. Marvel Rivals fjerde sesong, Heart of the Dragon, kommer den 12. september.