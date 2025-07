Marvel Rivals setter The Thing i en tanga for sommerspesialarrangement

HQ

I tillegg til å avduke et nytt Battle Pass nylig, har Marvel Rivals også bestemt seg for at det nå er på tide å slå bølgene (akkurat som en hetebølge tar slutt med tordnende regnskyll her i Storbritannia) med et nytt Summer Special Event.

Noe overraskende med tanke på Marvel Rivals' ganske konsekvente servering til gooners der ute, er to av de tre skinnene i denne sesongbegivenheten for de mannlige heltene. The Thing stripper ned til en svart stringtruse og blomsterkjede, og Thor har på seg et par fine svarte badebukser, komplett med solbrune solbriller og en søt hammer i form av en frosk, en nydelig referanse til Throg.

Luna Snow har også et sommerskinn som en del av dette arrangementet, og begrensede butikkpakker gir Psylocke og Loki et sommerlig utseende. Sommerspesialarrangementet starter i morgen, den 17. juli, og introduseres sammen med en ny oppdatering for Marvel Rivals. Hvis du ikke kan komme i gang med å kjempe med en gang, varer sommerarrangementet frem til 15. august.