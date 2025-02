Marvel Rivals supportteam med base i Seattle permittert

HQ

I går kveld kom det en forbløffende nyhet, da det tilsynelatende ble avslørt at Marvel Rivals 'spilldirektør og hele teamet hadde blitt permittert. Det ble imidlertid snart bevist at dette ikke var tilfelle.

I stedet har et Seattle-basert supportstudio blitt permittert (via Marvel Rivals Intel). Det ble nesten ikke gitt noen sammenheng for denne avgjørelsen, og det virker dobbelt forvirrende med tanke på suksessen som Marvel Rivals har sett siden utgivelsen.

GameFiles Stephen Totilo fikk svar fra en Netease-representant, som sa at det var en "vanskelig beslutning" tatt for å optimalisere spillets generelle effektivitet, noe som faktisk ikke forteller oss mye om hva som ikke fungerte i Seattle.

Vi håper supportteamet kommer seg på beina igjen, men nok en gang må vi rapportere om oppsigelser i denne bransjen. Selv om du jobber med et utrolig vellykket spill, garanterer det tilsynelatende ikke jobbsikkerheten din for selv de neste månedene.