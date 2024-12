Marvel Rivals vil kjøre med 120 bilder per sekund på PS5 Pro

HQ

Marvel Rivals vil være et av de første splitter nye spillene som debuterer med PlayStation 5 Pro forbedringer og fordeler. Helteskytespillet, som lanseres senere denne uken og inkluderer Wolverine og Black Widow som en del av de 33 heltene, vil ha PS5 Pro forbedringer som vil gjøre det mulig for brukerne å nyte spillet med større detaljrikdom og høyere bildefrekvens enn på det vanlige PS5-systemet.

Som nevnt i en PlayStation Blog-artikkel, blir vi fortalt at Marvel Rivals vil lanseres og kunne spilles med 60 bilder per sekund ved 1440p på PS5, og at dette vil bli styrket av en High Frame Rate -modus på PS5 Pro som utvider dette til 120 bilder per sekund, og også en PSSR-aktivert Pro Mode som også lover en stabil 60 bilder per sekund ved 4K-oppløsning.

Sistnevnte modus vil benytte seg av en rekke ekstra visuelle elementer, inkludert "Lumen Reflections, som tilbyr mer oppslukende og dynamiske lyseffekter for en forbedret visuell opplevelse."

PS5-spillere vil også få oppleve spillet med DualSense-eksklusive elementer, inkludert adaptive utløsere og haptisk tilbakemeldingsvibrasjon.