Marvel ser endelig ut til å jobbe med en ny Hulk-film.

Striden mellom Universal og Marvel -eierne Disney har for oss tegneseriefans betydd at Hulk som figur har blitt desimert i Avengers -sagaen og så å si helt utelatt når det gjelder muligheten for å spille hovedrollen i en ny "stand alone"-film. Men nå ser dette ut til å ha løst seg, og ifølge ryktene (ifølge Marvel-leakeren CanWeGetToast) jobber Marvel Studios med en ny, kommende Hulk-film. Dette skyldes at rettighetene til figuren har gått tilbake til Marvel ettersom Universal ikke brukte lisensen til å lage filmer basert på Marvel's sinte grønne mann.

"Mark Ruffalos Bruce Banner/Hulk er en litt annen historie. Kevin Feige er klar over at rettighetssituasjonen med Hulk alltid har gjort at han har vært mer en bifigur enn en av hovedrollene. Med alt Marvel har lagt opp til med She-Hulk og #CaptainAmericaBraveNewWorld, finnes det definitivt en plan for MER Hulk i MCUs fremtid."

