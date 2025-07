Marvel-sjef Kevin Feige gir store oppdateringer på Blade og X-Men

The Fantastic Four: First Steps ser en av de mest ikoniske fraksjonene i Marvel endelig bli med i MCU, og flere karakterer som har blitt forlatt ved veikanten, vil snart bli med i denne franchisen. Det er i hvert fall ifølge Kevin Feige, som har oppdateringer til fansen om Blade og X-Men-filmene.

HQ

I en samtale med Deadline insinuerer Feige at den problematiske Blade -filmen endelig kan være på rett spor. Etter fire versjoner av filmen, hvorav to var tidsskildringer, bekreftet Feige at Mahershala Alis Blade film vil finne sted i moderne tid. "Vi landet på moderne tid, og det er det vi fokuserer på," sa han. "Vi ville ikke gi [Ali] et skinnantrekk og la ham begynne å drepe vampyrer ... Du kan begynne og ha et godt manus og gjøre det til et flott manus gjennom produksjonen, men vi følte oss ikke sikre på at vi kunne gjøre det på Blade. Vi ville ikke gjøre det mot Mahershala, og han ville ikke gjøre det mot oss."

Når det gjelder X-Men, har Feige allerede planer i gang for den filmen. Thunderbolts*-regissør Jake Schreier har allerede signert for å regissere, og manuset skrives nå. "Det er offisielt, Jake Schreier gjør X-Men for oss, og vi er veldig, veldig heldige", sa Feige til Comicbook. "Vi er veldig, veldig heldige som har ham og veldig glade for å ha ham. Og så begynner vi. Det hele begynner nå. Manuset er i gang."

Med tanke på rosen Thunderbolts* fikk, er det ingen overraskelse at Feige ønsker å hente inn Schreier for et nytt forsøk på MCU. Ifølge Feige er det også i X-Men vi kan begynne å se Marvels klassiske superhelter få nye ansikter.