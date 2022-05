Marvel Snap er et nytt kortspill fra tidligere Hearthstone-utviklere

Activision Blizzard ble beryktet for sin kunngjøring av Diablo Immortal på mobil. Denne gangen er det Marvel med Avengers i spissen som hopper over til det mobile formatet. Det er utviklet av tidligere Hearthstone-utviklere og fungerer som et kortspill. Ifølge utvikler Second Dinner skal tempoet i Marvel Snap være mye raskere enn vi er vant til. Kampene skal ta tre minutter per runde og spillerne gjør sine trekk samtidig. Du vil ha 12 kort per kamp av 150 mulige ved utgivelsen. Det er også paralleller og likheter med utviklernes tidligere arbeid, for eksempel at kortene har spesielle evner. Spillet vil bli lansert på både PC og mobiler.

