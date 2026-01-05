Marvel- og Lost-stjernen Evangeline Lilly bekrefter hjerneskade etter ulykke

HQ

I en video på Instagram oppdaterte skuespillerinnen Evangeline Lilly, kjent for å spille Wasp i Marvel Cinematic Universe og Kate i Lost, fansen om sin nåværende helse, etter at stjernen nylig hadde en fallulykke.

Lilly har tidligere gjort det klart at hun siden hun var ung har lidd av besvimelsesanfall, og i 2025 hadde skuespilleren et spesielt ille fall der hun slo hodet mot en steinblokk og ble bevisstløs. Denne hendelsen fikk imidlertid mye dypere konsekvenser, ettersom Lilly også opplevde en ganske alvorlig hjerneskade på grunn av hjernerystelsen, noe hun nå har fått svar på.

I oppdateringsvideoen avslører Lilly at hun har fått hjerneskade i nesten hver eneste del av hjernen, noe som fører til at hjernen hennes fungerer med redusert kapasitet. Hun forklarer følgende.

"Jeg går inn i det nye året, hestens år, med noen dårlige nyheter om hjernerystelsen min. Mange av dere har spurt hvordan det går med meg. Jeg har fått svar på skanningene, og nesten alle områder i hjernen fungerer med redusert kapasitet. Så jeg har en hjerneskade etter hjernerystelsen og muligens også andre faktorer.

Men nå er jobben min å komme til bunns i det sammen med legene og ta fatt på det harde arbeidet med å fikse det, noe jeg ikke ser frem til, for jeg føler at hardt arbeid er det eneste jeg gjør. Men det gjør ingenting. Den kognitive svekkelsen min etter at jeg knuste ansiktet mitt har hjulpet meg til å roe ned og gitt meg en mer avslappende avslutning på 2025."

Før ulykken hadde Lilly allerede bestemt seg for å trekke seg tilbake fra skuespilleryrket, og med dette i bakhodet er det uklart når eller om vi får se henne tilbake i rollen som Wasp med det første.