Marvel tar livet av Ms. Marvel

Marvel-tegneserier forbereder seg på å drepe fru Marvel. Som skissert på tegneserieselskapets offisielle nettsted, etter hendelser som finner sted i Amazing Spider-Man #26, som skal selges i slutten av denne måneden, vil vi se karakterer og skapere si farvel til fru Marvel.

Du vil være i stand til å plukke opp Fallen Friend: The Death of Ms. Marvel tegneserie i juli og se hvordan universet reagerer på døden til en av sine mer innflytelsesrike karakterer. Tatt i betraktning hvordan Marvel har drept mange av karakterene sine tidligere, er det lite sannsynlig at Ms. Marvel vil forbli død for alltid.

"Hjertet i Marvel-universet har sluttet å slå. Bli nå med de andre heltene i Marvel-universet, skaperne av Ms. Marvel og tegneseriefans overalt for å hedre og huske en av Marvels sterkeste stjerner!"

Kommer du til å lese Fallen Friend: The Death of Ms. Marvel?