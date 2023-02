Marvel tenker allerede på Ant-Man 4

HQ

Siden Ant-Man and The Wasp: Quantumania ennå ikke har debutert på kino, er vi fortsatt i mørket om hva som vil skje i filmens plot. Etter å ha blitt dratt inn i Quantum Realm, vil Paul Rudds Scott Lang klare å unnslippe Jonathan Majors 'Kang the Conqueror, og hva vil skje med Scotts familie, inkludert datteren Cassie? Vel det virker som minst noen av Lang familien vil være i orden, som et nytt intervju har avslørt at produsentene allerede tenker på Ant-Man's neste utflukt.

Stephen Broussard snakket med ComicBook.com, Marvel Studios VP for produksjon og utvikling, og uttalte: "Vi tenker allerede på det. Det er som om hver film er sin egen kamp, og du bærer arrene etter å lage den og ønsker å gjøre den flott. Men håpet springer evig, og du begynner å sette deg sammen igjen etter reisen med å lage filmen.

"Du er som," ja, hva om vi gjorde X og hva om vi gjorde Y? Som hjulene begynner å snu, kan du ikke hjelpe deg selv. Jeg vil ikke si noe om spesifikt hva de er, men ja, du kan ikke hjelpe deg selv. De samtalene, de hviskene har allerede begynt å skje mellom meg og Peyton og Kevin.

Uansett, når Ant-Man and The Wasp: Quantumania starter Phase 5 av Marvel Cinematic Universe, må vi bare se hvordan det rister ting opp når det debuterer neste uke, 17. februar for å være nøyaktig.