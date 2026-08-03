Marvel Tokon: Fighting Souls å tilby omfattende ytelsesforbedringer for PC i oppdateringen som kommer på lanseringsdagen

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Marvel Tokon: Fighting Souls Spillet lanseres om bare tre dager og gir oss en unik tag-kampopplevelse der lag på fire spiller mot hverandre, med noen av Marvels mest kjente helter og skurker. Spillet lanseres både på PS5 og PC, men forventningene blant PC-spillerne ble nylig dempet, da spillere på Steam under den åpne betaversjonen oppdaget flere ytelsesproblemer med spillet.

Frekvensfall, lag – alt mulig. Siden « Marvel Tokon: Fighting Souls er et konkurransepreget kampspill, kan frekvensfall utgjøre forskjellen mellom å vinne og tape en kamp, noe Arc System Works er altfor klar over. I et nytt innlegg skisserte utvikleren at en oppdatering på lanseringsdagen skal innføre følgende forbedringer:



Redusere den totale CPU-bruken for å forbedre ytelsen



Løse problemer med fall i bildefrekvensen og forsinkelser



Løse et problem som forårsaker unødvendig kompilering av shadere ved oppstart



Forbedring av kompatibiliteten ved streaming med OBS og Discord



Løse problemer med rollback-nettkode og cross-play



Vi jobber også med å fikse en rekke andre rapporterte problemer.



Marvel Tokon: Fighting Souls Spillet lanseres senere denne uken, den 6. august, noe som betyr at det ikke er mye tid til å få på plass en omfattende oppdatering. Men det er tydelig at utviklerne hos Arc System Works ønsker at førsteinntrykket av spillet skal være like solid på PC som det er på PS5. «Vi jobber på spreng for å sikre at Marvel Tokon: Fighting Souls leverer ved lanseringen og videre,» sa utvikleren.