Marvel Tokon: Fighting Souls endrer assists, Link Attacks og områdeoverganger

HQ

Etter to lukkede betatester og mange eventdemoer har utviklerne hos Arc System Works blitt gjort oppmerksomme på noen ting som kanskje må endres i Marvel Tokon: Fighting Souls. Den kommende fighteren er spennende for mange kampspillfans, men som med alle spill som har et sterkt flerspillerfokus, vet man først hva som må endres og oppdateres når det slippes løs for publikum.

I en ny trailer og en melding fra produsent Takeshi Yamanaka som fant veien til Bluesky, ser vi noen av endringene som allerede har blitt implementert. Assists, Link Attacks og områdeoverganger har alle blitt endret for å forbedre flyten i spillet, og denne oppdaterte spillversjonen vil komme til nye demo-arrangementer.

Neste gang du kan spille Marvel Tokon: Fighting Souls er 20. mars, på Arc World Tour-finalen. Hvis du ikke er i Seoul, Sør-Korea den helgen, må du bare vente til spillets neste beta-bonanza. Med fem måneder igjen til utgivelsen, vil vi sannsynligvis få en større test til før alle som skynder seg for å spille denne Marvel-tagfighteren.