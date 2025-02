Marvel ville opprinnelig at Charlie Cox skulle lese for Foggy Nelson i Daredevil

HQ

"Jeg ble valgt til å spille hovedrollen, ikke til å lese", var sannsynligvis det som gikk gjennom hodet på Charlie Cox da han fikk en telefon fra Marvel med spørsmål om han kunne komme og prøvespille for Foggy Nelson. Til tross for at han hadde prøvespilt for rollen som Matt Murdock, hadde han i stedet blitt plukket ut til å spille Murdocks beste venn.

Cox var ikke akkurat fornøyd med dette, som han forklarte til GQ, og mens han var på ferie i det skotske høylandet, fikk han en telefon fra Marvel. To dager senere, da han kom tilbake, sa han at han bare ville lese for hovedrollen.

Cox' audition hadde ikke vært den mest forberedte. Han visste for eksempel ikke at Murdock var blind, men med tanke på hvor viktig denne rollen har vært for ham, og hvor mye fansen forguder hans prestasjon, ser det ut til at Marvel gjorde det rette da de tok sjansen på Cox.