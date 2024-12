Marvel vs. Capcom: Infinite & Beyond er en enorm ny mod som kommer denne uken

HQ

Noen ganger, når fans går sammen med nok lidenskap og kreativitet, kan de lage en mod som virkelig overhaler et spill eller tilfører det noe helt annet. Vi så det med Fallout London tidligere i år, og nå prøver Marvel vs. Capcom: Infinite & Beyond å gjøre noe lignende.

I lanseringstraileren nedenfor viser modulen frem de massive endringene den har gjort i grunnspillet Marvel vs. Capcom: Infinite. Det er en hel visuell overhaling, som gir karakterene et mer cel-shaded og tegneserieaktig utseende, komplett med justerbare fargepaletter og nye kostymer.

I tillegg har lyden blitt forbedret for å matche det visuelle, og det er også endringer i gameplayet, inkludert endringer i scenene, og tillegg av en tag-team-modus for fire spillere, som tilsynelatende gjør at alle fire spillerne kan være aktive på scenen samtidig.

Modulen kan lastes ned gratis for PC-spillere på Marvel vs. Capcom: Infinite og lanseres 20. desember.