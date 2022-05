Marvel-fansen klager over CGI-kvaliteten i She-Hulk

HQ

Nylig kom den første traileren fra She-Hulk: Attorney at Law, en humoristisk tolkning av en av Marvels mer bisarre karakterer, som samtidig fungerer som en slags semi-exit for Mark Ruffalo som Hulken.

Men hvis det er én ting fansen har hengt seg opp i etter den nye traileren, så er det at selve CGI-effektene, spesielt de som transformerer skuespilleren Tatiana Maslany til She-Hulk, er ganske dårlige. Det renner inn kommentarer som disse:

em>"She-Hulk as a show looks amazingly fun but the actual CGI looks really unfinished and rubbery. I'm aware it is TV but the Star Wars stuff manages and they have the budgets to adjust."

"The She-Hulk trailer is fun and my gosh I love Tatiana Maslany (she'll *crush* it in this role) but her post-transformation CGI looks godawful."

"I actually like the tone of She-Hulk. It feels fun. And Maslany is hella talented, that shows. But my lord you have Gamora. You could've used practical effects on her face and body. They literally have the resources. Maslany too talented to be hidden in that CGI nonsense."</em>

Er du enig?

HQ

Takk, GamesRadar