Marvel's Avengers bekreftet til PS5 og Xbox Series X med gratis oppgradering

Du ser på Annonser

Mens Microsoft kan skryte av sitt meget spennende Smart Delivery-program for Xbox One og Xbox Series X har Sony forholdt seg litt mer tause hva lignende oppgraderinger angår. Noen hint har vi uansett fått, og her er et nytt eksempel.

Square Enix og Crystal Dynamics kan nemlig bekrefte at alle som kjøper Marvel's Avengers til PlayStation 4 eller Xbox One vil få PlayStation 5- eller Xbox Series X-utgaven helt gratis når de konsollene lanseres. All fremgangen du har gjort vil selvsagt også bli med videre. Derfor kan også PS4-eiere spille sammen med PS5-eiere og Xbox One-eiere spille sammen med Xbox Series X-eiere.

Når det gjelder de tekniske detaljene vil utviklerne bare snakke om PS5-utgaven akkurat nå. Den vil la oss velge mellom en modus som fokuserer på grafikk og en annen som fokuserer på bildeoppdatering ved å tilby dynamisk 4K og 60 bilder i sekundet. Nærmere informasjon om utgavene til PC, Xbox Series X og Stadia vil komme senere.