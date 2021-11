Marvel's Avengers fjerner kontroversielle mikrotransaksjoner

Square Enix sa fra nærmest første stund at Marvel's Avengers ikke ville ha mikrotransaksjoner som kunne betraktes som "pay-to-win", så deler av internettet sa veldig...

Marvel's Avengers har vært litt av en blandet pose. Det fikk ikke noen lysende anmeldelser ved premieren og har slitt med å beholde et stort antall spillere. Crystal...

Marvel's Avengers slippes på Xbox Game Pass

den 28 september 2021 klokken 16:13 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Som fryktet har mange forlatt og nærmest glemt at Marvel's Avengers finnes, så det er ikke rart at Sony og Square Enix gjorde spillet tilgjengelig på PlayStation Now...