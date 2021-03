Marvel's Avengers gjør forferdelige endringer om to uker

Du ser på Annonser

Undertegnede har alltid vært godtroende nok til å håpe at Marvel's Avengers kan gjøre noen grunnleggende endringer som vil gjøre det langt bedre, så da jeg leste overskriften "Upcoming Cosmetic and XP Rework" i den nyeste bloggen på spillets hjemmeside ble jeg spent. Skulle Square Enix endelig starte gjenopplivningskampanjen? Dessverre ikke. Faktisk høres det ut som rake motsetning for min del.

For endringene Marvel's Avengers vil gjøre med oppdateringen den 18. mars hva fremgangssystemet angår høres ut som de virkelig vil fokusere på å gjøre spillet mer tidkrevede. I stedet for dagens lineære erfaringssystem hvor det kreves like mange erfaringspoeng å gå fra nivå 1 til 2 som det å gå fra 26 til 27 vil oppdateringen endre dette til en mer progressiv ordning som ligner mer på majoriteten av rollespill. Nærmere bestemt vil det begynne å kreve stadig flere erfaringspoeng å gå fra karakternivå 25 og oppover. Begrunnelsen? De sier at dagens system har problemer hva tempoet angår, så ferdighetspoeng "utdeles altfor ofte". Dette skal visstnok forvirre og overvelde nye spillere...Ja...Kanskje er det dette Ubisoft skulle sagt da enkelte sa at det tok så lang tid å gå opp i nivå i de nyeste Assassin's Creed-spillene siden selskapet ønsket å selge såkalte "XP Booster"-pakker. Bare tull. Sånn er det selvsagt bare siden vi ville blitt overveldet om det ikke var slik...

Fremgangssystemet er ikke det eneste oppdateringen vil endre på en kontroversiell måte engang. Dagens kosmetikksystem har sine problemer, men en ting jeg faktisk synes fungerer er at enkelte skins, emotes og navneplater kan finnes i tilfeldige "strongboxer" i oppdrag og som belønninger for å øke nivået til en gruppe. Square Enix er ikke enig, for den 18. mars vil det ikke være mulig å finne kosmetiske ting i boksene lenger siden selskapet ønsker å øke "spillernes valgfrihet og klarhet om hvordan man kan få dem ved å fjerne tilfeldighet fra prosessen". Det første som gjøres for å "fikse" dette blir altså å fjerne at kosmetiske belønninger dukker opp tilfeldig. I stedet vil objektene som påvirkes av dette bli tilgjengelige hos damen som selger slikt i spillet, mens sjansen for å finne flere Units i bokser økes. Dermed tvinges vi til å bruke spillets Units-valuta for å få kosmetisk snadder. Kall meg kynisk, men den siste delen der får det til å høres ut som om Square Enix er mer opptatt av å tvinge oss til å tilbringe mer tid i spillet for å få de beste tingene. Såkalt grinding.

For all del. Det å faktisk kunne bestemme hva man får for å bruke ekstra timer i Marvel's Avengers høres jo i utgangspunktet bra ut, men var ønsket virkelig kun å gjøre spillet mer givende kunne jo Square Enix bare gjort disse kosmetiske gjenstandene tilgjengelige hos forhandleren samtidig som at de fortsatt finnes tilfeldig. Med endringene av både fremgangssystemet og kosmetiske belønninger høres det derimot ut som om målet utelukkende er å tvinge spillerne til å tilbringe mer tid med en syklus mange allerede misliker.

Tolker jeg dette helt feil eller er du enig?