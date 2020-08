Marvel's Avengers-video detaljerer slemmingene

Du ser på Annonser

Marvel Cinematic Universe-filmene ga mange nykommer bedre kjennskap til det fantastiske universet, men det var fortsatt mange figurer og elementer som aldri eller sjelden ble tatt opp også. Organisasjonen A.I.M har vært en av disse, så mange har nok lurt på akkurat hva både den og hvem M.O.D.O.K. er i Marvel's Avengers. Da vil kveldens video hjelpe.

Den nyeste traileren, eller videodagboken, fra Marvel's Avengers heter enkelt nok "Who is A.I.M?", og lar spillets hovedforfatter, Uncharted: The Lost Legacy-skaperen Shaun Escayg og en rekke andre fra Crystal Dynamics og Marvel både fortelle oss mer om både organisasjonen og George Tarleton, samt bekrefte at Monica Rappaccini også er en av slemmingene. Hun vil uansett etter hvert begynne å få litt andre ideer enn Tarleton, så her lukter det drama utover i historien.

Ikke glem at spillet har en åpen beta på både PC, PS4 og Xbox One denne helgen, folkens. Du kan laste den ned allerede nå.