Marvel's Blade utvikles med en egenutviklet spillmotor

HQ

Den siste utgivelsen fra Arkane Studios var Redfall, som hadde premiere i mars til svært blandede anmeldelser. Det ble utviklet med Unreal Engine av Arkane Austin, men for det kommende Marvel's Blade vil Arkane Lyon bruke sin egenutviklede Void Engine (basert på id Tech) i stedet, ifølge LinkedIn-profilen til en ansatt.

Arkane Lyon har tidligere brukt Void Engine til både Dishonored 2 og Deathloop, men mange trodde nok at de ville gå over til Unreal Engine i stedet for det neste spillet. Marvel's Blade er fortsatt veldig tidlig i utviklingen, og vi kommer nok ikke til å få se noen trailere og langt mindre gameplay før om et år eller to - men i forrige uke fikk vi ta en titt på tre stykker concept art her borte.

Gleder du deg til å jakte på vampyrer i Paris som Daywalker når Marvel's Blade lanseres til PC og Xbox Series S/X?