Marvel's Guardians of the Galaxy spilt av over åtte millioner

Da Marvel's Guardians of the Galaxy ble utgitt i 2021, var både daværende utgiver Square Enix og utvikler Eidos Montréal raske til å si at de ikke fikk den responsen de hadde håpet på for prosjektet. Selv om anmeldelsene var gode, var ikke salgstallene fullt så gode.

Men ryktene spredte seg raskt, også positive, og det skader selvfølgelig ikke at spillet ble sluppet på Game Pass. Nå har tittelen nådd en ny milepæl, og under den nye eieren Embracers siste kvartalsmöte ble det avslørt at spillet har klatret over åtte millioner spillere siden lanseringen for omtrent et år siden.

"We've seen great engagement from players with this title entering into Game Pass, and PlayStation Plus quite recently. There's great pride in the team about the game they've made and there's also great excitement now about how we drive it commercially within our own business unit."

Eidos Montréal antas for øyeblikket å jobbe med et nytt Deus Ex og en helt ny spillserie.