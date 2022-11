Marvel's Midnight Suns introduserer stedet Abbey

HQ

Welcome to the Abbey er tittelen på den nyeste traileren fra Marvel's Midnight Suns, som kort introduserer oss for Abbey. Så hva er egentlig det? Vel, det er i utgangspunktet hjemmet ditt og hub-området hvor du kommer til å henge en del, ta avgjørelser og andre ting mellom oppdragene.

Dette dystre gamle stedet ser ikke ut som et typisk superhelthovedkvarter, noe som faktisk gjør det mer interessant, og det har helt klart mye å tilby. Sjekk det ut nedenfor, så ser du.

Marvel's Midnight Suns lanseres 2. desember på PC, PlayStation Switch og Xbox.