Marvel's Midnight Suns slippes med Spider-Man i oktober

HQ

Allerede i november fortalte Firaxis Games at de hadde bestemt seg for å utsette Marvel's Midnight Suns fra mars til "andre halvdel av 2022", og etter lang tid med nærmest total stillhet vet vi hva den nye datoen er.

For X-Com- og Civilization-skaperne dukket opp i gårsdagens Summer Game Fest for å gi oss en ny trailer som både avslører at Spider-Man (som har samme stemmeskuespiller som i PlayStation sine spill) kan brukes i Marvel's Midnight Suns og at spillet lanseres på alt utenom Switch (kommer senere) den 7. oktober.