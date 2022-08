Marvel's Midnight Suns utsatt igjen - kommer før april 2023

HQ

En stund så årets oktober ut til å bli en av tidenes beste måneder hva spillanseringer angår, men etter hvert har stadig flere spill sett seg nødt til å flyttes vekk. I kveld er det tid for enda et eksempel.

For Firaxis sier at de har bestemt seg for å utsette Marvel's Midnight Suns enda en gang. I motsetning til utsettelsen vekk fra mars får vi bare vite at spillet vil lanseres på PC, PlayStation 5 og Xbox Series en gang før april, mens de andre utgavene kommer etter det. Dermed må spillere på PS4, Xbox One og Switch vente over et år lenger enn planlagt.