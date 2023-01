Marvel's Midnight Suns viser Deadpool i aksjon

Marvel's Midnight Suns introduserer stedet Abbey

den 17 november 2022 klokken 10:27 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Welcome to the Abbey er tittelen på den nyeste traileren fra Marvel's Midnight Suns, som kort introduserer oss for Abbey. Så hva er egentlig det? Vel, det er i...