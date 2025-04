Marvels nye Fantastic Four-tegneserie utspiller seg i filmuniverset

HQ

I forkant av nesten hver eneste film basert på tegneserier, utgir forlagene nye tegneserier. Fantastic Four vil naturligvis ikke være noe unntak. Marvel Studios har imidlertid aldri tidligere samarbeidet med Marvel Comics om å lansere en ny tegneserie som faktisk er kanon og som foregår innenfor MCU. Det vil endre seg med den kommende tegneserien The Fantastic Four: First Steps.

Matt Fraction, som tidligere har skrevet historier om Hawkeye og Fantastic Four, vil også skrive denne nye tegneserien, som vil bestå av et enkelt nummer. Mark Buckingham skal illustrere den, og Phil Noto skal lage omslaget. I tegneserien vil vi følge teamet fire år etter at de fikk kreftene sine, noe som bekrefter at verken filmen eller tegneserien vil være en såkalt origin story.

"Marvels hjerte har alltid stammet fra tegneseriene, og Kevin og teamet har gitt liv til disse sidene på ekstraordinære måter med hver eneste film. Med denne tegneserien bringer vi disse to verdenene sammen på en måte vi tror fansen vil elske." Du kan lese mer her.