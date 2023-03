Marvels Secret Invasion kommer tilsynelatende i juni

Nylig bestemte Marvel seg for å trekke utgivelsesvinduene på mange av sine Marvel Cinematic Universe-produksjoner for Disney+, noe som fikk fansen til å stille spørsmål ved om Secret Invasion ville komme til våren som planlagt, om Loki Season 2 ville komme om sommeren og så videre. Vel, det ser ut til at i alle fall ett av dem kommer senere enn planlagt.

En Twitterbruker la nemlig merke til at Secret Inasions side på Disney+ nylig viste at serien kommer 21. juni. Merkelig nok kan du ikke finne showet på streameren lenger, noe som antyder at noen trykket på en knapp de ikke skulle, men i det minste har fans nå en ide om når Samuel L. Jacksons historie fortsetter.

Hvis Secret Invasion kommer i juni må vi anta at sesong 2 av Loke ikke kommer tidligst før høsten, ettersom Marvel vanligvis ikke gir ut en ny serie uten noen uker eller måneder med en pause i mellom. Når det gjelder produksjonene etter dette må vi bare vente og se hvordan Marvel-planen ser ut.

Hvis du ikke allerede har gjort det kan du se traileren for Secret Invasion nedenfor.