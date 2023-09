Marvel's Spider-Man 2 blir den ultimate superheltfantasien

HQ

Marvel's Spider-Man 2 er bare litt over en måned unna, og mens vi venter i spenning på neste del av Peter og Miles' reise er Insomniac travelt opptatt med å skape hype rundt spillets lansering.

I en samtale med Inverse sa senior creative director Bryan Intihar at det kommende spillet blir den "ultimate fantasien".

"Noe av det vi satte oss fore å gjøre fra dag én, var å hedre det faktum at det å være Spider-Man er en fantasi for så mange mennesker. De sier at hvem som helst kan bære masken, men vi vil at hvem som helst skal kunne bære masken og samtidig være god til å bære den. Inngangsbarrieren skal være ganske lav."

Dessuten vil vi kunne ta fantasien til et nytt nivå, ettersom vi kan finne vår egen måte å løse kampene og oppdragene på. "Hvis du går tilbake til gameplay-avsløringen vi gjorde", sier Intihar, "når Miles sniker seg rundt på fiskemarkedet, lager han en nettlinje. Så kaster han ut en ny dings som kalles netgrabber. Den fører alle fiendene sammen og knuser dem. Det gjør ham klar til å utføre et stort lynnedslag. Det er denne sandkasseteknikken med å ta med alle disse lekene og la folk prøve dem ut. Vi vil bare at spillerne skal improvisere med opplevelsen, enten det er Ratchet & Clank, Resistance eller nå Spider-Man."

Marvel's Spider-Man 2 lanseres eksklusivt for PS5 den 20. oktober.