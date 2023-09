Marvel's Spider-Man 2 er omtrent like langt som det første spillet

HQ

Marvel's Spider-Man 2 blir omtrent like langt som det første spillet, ifølge tittelens regissør Ryan Smith.

I en samtale med VG247 bekreftet Smith at vi ikke kommer til å tilbringe 80-100 timer med å svinge oss rundt i New York, ettersom Insomniac har fokusert på å levere en kortere, mer minneverdig opplevelse.

"Spider-Man 2 er i samme størrelsesorden som det første spillet når det gjelder total spilletid", sier Smith. "Vi har virkelig tenkt på hvordan vi kan gjøre hvert enkelt øyeblikk litt mer episk, litt dypere eller litt mer historieintegrert."

"Vi vil ikke at dette skal være et 80-100 timers spill, det er ikke der vi vil være. Vi vil fortelle fantastiske historier, så godt vi kan. Vi vil gjøre hvert eneste oppdrag virkelig, virkelig minneverdig. Det er målet vårt, i stedet for å gå veldig, veldig bredt ut."



Ifølge HowLongtoBeat.com tar det rundt 25 timer å spille Spider-Man på vanlig måte, det vil si å fullføre historien og noen sideoppdrag, med 17 timer som gjennomsnittlig spilletid for bare hovedhistorien og 35 timer for å fullføre spillet. Det virker som en god tid å bruke, og det er godt å vite at vi ikke trenger å bruke 100 timer for å føle at vi har brukt tiden godt i New York.