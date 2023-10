Marvel's Spider-Man 2 lar deg gjøre nettsvinging så vanskelig du vil

HQ

Marvel's Spider-Man 2 kommer til å ha mange innstillinger som vi kan justere. Fra kampvanskelighetsgrad til en utrolig mengde tilgjengelighetsalternativer - det er mange måter å få Spidey-opplevelsen til å føles som din egen.

Vi vet at dette også vil gjelde for nettsvinging. Hvis du av en eller annen grunn ønsker en mer nøyaktig svingopplevelse, kan du øke vanskelighetsgraden ved å senke glidebryteren for svingassistanse.

Som James Stevenson, Director of Community and Marketing, forklarer, er glidebryteren satt til 10 som standard, noe som gir deg en ganske enkel traversopplevelse. Men hvis du senker tallet, må du være mer nøyaktig i svingingen og beherske den analoge spaken for å sikre at du svinger i riktig retning.

Marvel's Spider-Man 2 lanseres 20. oktober til PS5.