Marvel's Spider-Man 2 New Game+-oppdateringen kan ødelegge eksisterende lagringer.

Marvel's Spider-Man 2 la endelig til New Game+ sammen med en rekke andre funksjoner i går. Etter at det har gått rundt fem måneder siden spillet ble lansert, føler fansen endelig at de får den komplette opplevelsen når de kan hoppe inn igjen med alle draktene de har tjent, og spille historien på nytt.

Men vær advart, for det har dukket opp et nytt problem med denne oppdateringen. Ifølge Insomniac Games har noen fans fått tilgang til utviklermenyen, noe som kan ødelegge eksisterende lagringer.

Hvis du ikke åpner denne menyen og spiller spillet som tiltenkt, bør det gå bra, men det er likevel verdt å gi en advarsel. En hotfix er planlagt, men inntil den lanseres, er det bare å ignorere utviklermenyen bak forhenget.