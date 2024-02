Marvels Spider-Man 2 og Baldur's Gate III vant stort på D.I.C.E.-utdelingen

HQ

Resultatene fra 2024 D.I.C.E. Awards er her, og det ble en stor kveld for Insomniac Games. Selv om Marvel's Spider-Man 2 kanskje ikke vant noen priser på The Game Awards, tok det hjem flest priser på D.I.C.E. Awards.

Marvel's Spider-Man 2 vant for "Outstanding Achievement in Animation", "Outstanding Achievement in Audio Design", "Outstanding Achievement in Original Music Composition", "Action Game of the Year", "Outstanding Technical Achievement", og Miles Morales vant spesielt for "Outstanding Achievement in Character".

Baldur's Gate III stakk av med fem priser, og viste nok en gang at det er den ustoppelige kraften blant spillutgivelsene i 2023. Det ble kåret til årets spill, årets RPG, Outstanding Achievement in Story, Outstanding Achievement in Game Design og Outstanding Achievement in Game Direction.

Også de andre store navnene fra 2023 vant noen priser. Street Fighter 6 ble kåret til årets kampspill. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom og Super Mario Bros. Wonder gjorde Nintendo stolte ved å vinne prisen for henholdsvis årets eventyrspill og årets familiespill. Remedys Alan Wake 2 gjorde det ikke så bra som noen kanskje hadde håpet, men det fikk prisen Outstanding Achievement in Art Direction.

Se alle vinnerne her, og fortell oss hvem du mener burde ha vunnet.