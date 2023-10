Marvel's Spider-Man 2 sin merkeligste feilen er fikset

HQ

Insomniac Games har nettopp sluppet en ny oppdatering for Marvel's Spider-Man 2, som vil sette en stopper for noen problemer fansen har hatt med spillet siden lanseringen. Det ene er et kosmetisk problem, men som forståelig nok har opprørt mange, mens det andre er en gameplay-feil som er ganske morsom.

Det første problemet gjelder det puertoricanske flagget i Miles' leilighet. I grunnversjonen av spillet var det faktisk et kubansk flagg, noe Insomniac siden har beklaget. "Dagens oppdatering retter en feil der det kubanske flagget feilaktig ble vist i stedet for det puertoricanske flagget. Vi forstår at nøyaktig representasjon er viktig, og beklager denne feilen. Vi ber oppriktig om unnskyldning og vil gjøre det bedre i fremtiden," skriver utvikleren på Twitter .

Også, som Insomniac deretter bekreftet på Twitter/X , har den beryktede Spider-Cube-feilen angivelig også blitt løst. Feilen gjorde at spillermodellene ble til en liten hvit kube etter at de ikke ble lastet inn ordentlig. De vil fortsatt kunne svinge seg rundt i New York, men som en liten kube i stedet for en av spillets to Spider-Men.

Det finnes rapporter om at-kuben vender tilbake ute i naturen, men det er ikke sikkert at disse er ekte, og de kan komme fra folk som ennå ikke har lastet ned den nyeste oppdateringen.

Har du støtt på den beryktede Spider-Cube eller andre problemer?