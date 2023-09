Marvel's Spider-Man 2-skuespiller ber fansen "komme over" ansiktsendring

HQ

Selv om vi alle gleder oss til utgivelsen av Marvel's Spider-Man 2 neste måned er det noen som ikke helt kommer over at Peter Parkers ansikt har endret seg noe. Hvis du har spilt den remastrede versjonen av originalspillet vil du likevel ikke merke noen forskjell.

Men hvis du spilte 2018-spillet vil du helt sikkert se at Peter ser mye yngre ut. Skuespilleren som spiller Spider-Man, Yuri Lowenthal, snakket nylig om ansiktsendringen til Comicbook.com, der han sa at folk må komme over det, og forklarte at studioet ønsket å "gjøre denne endringen slik at ansiktsanimasjonen blir bedre".

"Jeg bryr meg ikke om han ser ut som en nisse. Hvis forestillingen min er bedre, er jeg med. Jeg er litt lei av å snakke om det, for å være ærlig, for jeg tror at alt som trenger å bli sagt, har blitt sagt. Noen vil bruke lengre tid på å komme over det, andre vil aldri komme over det."

Han tar imidlertid med seg noe positivt fra denne opplevelsen og sier: "Det eneste positive jeg tar med meg fra denne opplevelsen er at folk knytter så sterke og dype følelsesmessige bånd til det første spillet at de blir sinte når de føler at personen forandrer seg. Jeg kan ikke være mer sint for det enn at det fungerte ... dere knyttet dere til karakteren, og det er flott. Nå må dere komme over det!"

Marvel's Spider-Man 2 lanseres på PS5 den 20. oktober.