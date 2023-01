Marvel's Spider-Man 2 får første live-action-trailer

HQ

Markedsføringen begynner ordentlig for Marvel's Spider-Man 2 som den første live-action traileren for spillet har blitt gitt ut på ESPN.

Selv om vi ikke kommer til å få gameplay eller flimatiske scener her har Sony nok en gang gjentatt at den planlagte utgivelsesdatoen for Spideys andre utflukt vil være høsten 2023.

Det er også et klipp på slutten av det korte klippet som sier at PS5 er på lager nå. Tidligere var PlayStation 5 en mildt sagt sjelden konsoll, men nå ser det ut til at Sony stort sett har løst problemene med produksjonen, og konsollene fyller hyllene igjen.

Så du Marvel's Spider-Man 2-traileren? Nå som vi ser noe markedsføring fra spillet, er det sannsynligvis bare et spørsmål om tid før vi begynner å se litt gameplay.

Du finner traileren her.