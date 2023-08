Marvel's Spider-Man 2 lar deg bremse tiden

HQ

PlayStation Store-siden for Marvel's Spider-Man 2 har blitt oppdatert, noe som gir oss en ny titt på noen av tilgjengelighetsalternativene som vil være tilgjengelige når spillet lanseres 20. oktober.

Hvis du blar helt nederst på nettsiden, ser du FAQ for Marvel's Spider-Man 2, som beskriver tilgjengelighetsinnstillingene i detalj. Vi kommer til å få støtte for skjermlesere, teksting på skjermen og muligheten til å redusere spillhastigheten, noe som i praksis betyr at tiden går saktere.

Du kan senke spillhastigheten med 30 %, 50 % og 70 %, før du når som helst kan gå tilbake til normal hastighet, slik at du får mer tid til å tilpasse deg den fartsfylte handlingen rundt deg. Dette er ikke det første spillet som gjør dette, for The Last of Us: Part II hadde en lignende funksjon. Vi kommer sannsynligvis til å få se mange flere tilgjengelighetsalternativer når spillet lanseres.