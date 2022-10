Marvel's Spider-Man 2 skal fortsatt lanseres i 2023

HQ

Siden Sony nekter å oppfylle ønskene om en ny heftig PlayStation Showcase fylt med spennende nyheter om de kommende storspillene har enkelte begynt å frykte at ventetiden skyldes utsettelser eller andre problemer. Heldigvis kan vi tydeligvis stryke ett av de mest etterlengtede fra listen over sistnevnte.

For PR-avdelingen til Insomniac har visst gått lei av alle spørsmålene de får daglig, og skriver derfor på Twitter at utviklingen av Marvel's Spider-Man 2 går bra slik at planen fortsatt er å lansere det på PlayStation 5 en gang i 2023. Tiden har bare ikke kommet for å vise oss spillet igjen enda.